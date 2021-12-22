HAKKARİ BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Hakkari
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 11,1 km/h
68%
Hafif kar sağanakları
2 °
-8°
03:00
-2°
04:00
-3°
05:00
-4°
06:00
-6°
07:00
-5°
08:00
-4°
09:00
-4°
10:00
-2°
11:00
-1°
12:00
-1°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN HAKKARİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -8°
    11,1 km/h
  • Perşembe
    -13°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -2°
    -13° -2°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -1°
    -15° -1°
    7,4 km/h