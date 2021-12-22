MUŞ BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Muş
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
91%
Kısmen güneşli ve hafif kar sağanaklı
-2 °
-15° -2°
03:00
-8°
04:00
-9°
05:00
-9°
06:00
-10°
07:00
-10°
08:00
-11°
09:00
-10°
10:00
-9°
11:00
-8°
12:00
-7°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN MUŞ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -2°
    -15° -2°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -7°
    -14° -7°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -9°
    -15° -9°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -8°
    -15° -8°
    5,6 km/h