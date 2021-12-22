SİVAS BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Sivas
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
82%
Bunaltıcı
-3 °
-15° -3°
03:00
-9°
04:00
-10°
05:00
-11°
06:00
-12°
07:00
-12°
08:00
-14°
09:00
-13°
10:00
-11°
11:00
-8°
12:00
-6°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN SİVAS HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -3°
    -15° -3°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    -6°
    -15° -6°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -8°
    -14° -8°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -7°
    -13° -7°
    7,4 km/h