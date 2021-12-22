NEVŞEHİR BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Nevşehir
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
44%
Bunaltıcı
-1 °
-12° -1°
03:00
-3°
04:00
-3°
05:00
-3°
06:00
-3°
07:00
-3°
08:00
-4°
09:00
-4°
10:00
-3°
11:00
-1°
12:00
-1°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN NEVŞEHİR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -1°
    -12° -1°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -8°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -5°
    9,3 km/h
  • Cumartesi
    -5°
    7,4 km/h