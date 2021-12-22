ORDU BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Ordu
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 11,1 km/h
71%
Yağmur ve kar
6 °
-2°
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ORDU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -2°
    11,1 km/h
  • Perşembe
    7,4 km/h
  • Cuma
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    11°
    11°
    7,4 km/h