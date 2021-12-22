MERSİN BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Mersin
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
49%
Aralıklı bulutlar
14 °
14°
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
10°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN MERSİN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    14°
    14°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    12°
    12°
    7,4 km/h
  • Cuma
    12°
    12°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    12°
    12°
    7,4 km/h