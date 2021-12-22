BİLECİK BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Bilecik
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 5,6 km/h
44%
Kısmen güneşli
3 °
-11°
03:00
-3°
04:00
-2°
05:00
-2°
06:00
-3°
07:00
-3°
08:00
-3°
09:00
-3°
10:00
-2°
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BİLECİK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -11°
    5,6 km/h
  • Perşembe
    -6°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -3°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -1°
    9,3 km/h