SİNOP BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Sinop
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 31,5 km/h
59%
Sağanak Yağışlar
4 °
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN SİNOP HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    31,5 km/h
  • Perşembe
    9,3 km/h
  • Cuma
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    11,1 km/h