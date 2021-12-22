KOCAELİ BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Kocaeli
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 3,7 km/h
51%
Kısmen güneşli ve hafif kar sağanaklı
4 °
-5°
03:00
04:00
05:00
-1°
06:00
-1°
07:00
-2°
08:00
-3°
09:00
-2°
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN KOCAELİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -5°
    3,7 km/h
  • Perşembe
    -2°
    5,6 km/h
  • Cuma
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    11°
    11°
    7,4 km/h