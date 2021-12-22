DİYARBAKıR BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Diyarbakır
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 11,1 km/h
95%
Kısmen güneşli ve sağanak yağışlı
6 °
-6°
03:00
04:00
-1°
05:00
-1°
06:00
-2°
07:00
-2°
08:00
-1°
09:00
-1°
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN DİYARBAKıR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -6°
    11,1 km/h
  • Perşembe
    -6°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -8°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -6°
    7,4 km/h