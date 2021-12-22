OSMANİYE BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Osmaniye
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 5,6 km/h
43%
Güneşli
14 °
14°
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
11°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN OSMANİYE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    14°
    14°
    5,6 km/h
  • Perşembe
    12°
    12°
    5,6 km/h
  • Cuma
    11°
    11°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    12°
    12°
    5,6 km/h