AFYONKARAHİSAR BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Afyonkarahisar
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 5,6 km/h
100%
Soğuk
-3 °
-14° -3°
02:00
-14°
03:00
-14°
04:00
-15°
05:00
-15°
06:00
-14°
07:00
-14°
08:00
-15°
09:00
-14°
10:00
-12°
11:00
-11°
12:00
-9°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN AFYONKARAHİSAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -3°
    -14° -3°
    5,6 km/h
  • Perşembe
    -3°
    -14° -3°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -2°
    -12° -2°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -5°
    9,3 km/h