RİZE BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Rize
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 13 km/h
75%
Yağmur ve kar
5 °
-1°
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN RİZE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -1°
    13 km/h
  • Perşembe
    -1°
    7,4 km/h
  • Cuma
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    7,4 km/h