UŞAK BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Uşak
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
65%
Çoğunlukla güneşli
0 °
-10°
03:00
-8°
04:00
-9°
05:00
-9°
06:00
-9°
07:00
-9°
08:00
-9°
09:00
-9°
10:00
-7°
11:00
-5°
12:00
-2°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN UŞAK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -10°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -8°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -7°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -3°
    7,4 km/h