KAHRAMANMARAŞ BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Kahramanmaraş
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
57%
Güneşli
8 °
-7°
03:00
04:00
-1°
05:00
-2°
06:00
-2°
07:00
-3°
08:00
-2°
09:00
-2°
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -7°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -2°
    3,7 km/h
  • Cuma
    -7°
    3,7 km/h
  • Cumartesi
    -4°
    5,6 km/h