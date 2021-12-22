KAYSERİ BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Kayseri
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 5,6 km/h
82%
Aralıklı bulutlar
-1 °
-14° -1°
03:00
-4°
04:00
-5°
05:00
-4°
06:00
-6°
07:00
-6°
08:00
-7°
09:00
-8°
10:00
-5°
11:00
-3°
12:00
-2°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN KAYSERİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -1°
    -14° -1°
    5,6 km/h
  • Perşembe
    -1°
    -12° -1°
    3,7 km/h
  • Cuma
    -9°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -8°
    3,7 km/h