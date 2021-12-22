BURDUR BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Burdur
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
61%
Çoğunlukla güneşli
2 °
-8°
03:00
-4°
04:00
-4°
05:00
-4°
06:00
-5°
07:00
-5°
08:00
-5°
09:00
-5°
10:00
-3°
11:00
-1°
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BURDUR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -8°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    -3°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -2°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    5,6 km/h