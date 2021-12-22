YOZGAT BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Yozgat
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
67%
Çoğunlukla güneşli
-4 °
-14° -4°
03:00
-9°
04:00
-9°
05:00
-10°
06:00
-10°
07:00
-11°
08:00
-10°
09:00
-9°
10:00
-8°
11:00
-6°
12:00
-5°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN YOZGAT HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -4°
    -14° -4°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -4°
    -12° -4°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -4°
    -10° -4°
    9,3 km/h
  • Cumartesi
    -7°
    7,4 km/h