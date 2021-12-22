ÇANAKKALE BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Çanakkale
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 11,1 km/h
69%
Çok bulutlu
6 °
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ÇANAKKALE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    11,1 km/h
  • Perşembe
    13 km/h
  • Cuma
    11°
    11°
    20,4 km/h
  • Cumartesi
    15°
    11° 15°
    22,2 km/h