DÜZCE BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Düzce
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 3,7 km/h
52%
Kar
3 °
-8°
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN DÜZCE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -8°
    3,7 km/h
  • Perşembe
    -5°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -3°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    10°
    -1° 10°
    5,6 km/h