SAKARYA BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Sakarya
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 3,7 km/h
51%
Aralıklı bulutlar
4 °
-7°
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN SAKARYA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -7°
    3,7 km/h
  • Perşembe
    -4°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -3°
    9,3 km/h
  • Cumartesi
    10°
    -2° 10°
    7,4 km/h