KARS BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Kars
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 14,8 km/h
74%
Kısmen güneşli ve hafif kar sağanaklı
-6 °
-21° -6°
03:00
-11°
04:00
-12°
05:00
-12°
06:00
-13°
07:00
-13°
08:00
-12°
09:00
-11°
10:00
-11°
11:00
-10°
12:00
-9°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN KARS HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -6°
    -21° -6°
    14,8 km/h
  • Perşembe
    -11°
    -20° -11°
    9,3 km/h
  • Cuma
    -11°
    -21° -11°
    9,3 km/h
  • Cumartesi
    -10°
    -18° -10°
    5,6 km/h