ÇORUM BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Çorum
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
62%
Kısmen güneşli
-1 °
-12° -1°
03:00
-7°
04:00
-8°
05:00
-8°
06:00
-8°
07:00
-8°
08:00
-8°
09:00
-8°
10:00
-6°
11:00
-4°
12:00
-3°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ÇORUM HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -1°
    -12° -1°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    -3°
    -12° -3°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -3°
    -11° -3°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -8°
    7,4 km/h