AMASYA BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Amasya
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 5,6 km/h
64%
Kısmen güneşli
3 °
-7°
02:00
-4°
03:00
-5°
04:00
-5°
05:00
-5°
06:00
-5°
07:00
-6°
08:00
-5°
09:00
-4°
10:00
-2°
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN AMASYA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -7°
    5,6 km/h
  • Perşembe
    -8°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -6°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -4°
    5,6 km/h