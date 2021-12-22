GÜMÜŞHANE BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Gümüşhane
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
68%
Kısmen güneşli
-2 °
-18° -2°
02:00
-13°
03:00
-13°
04:00
-13°
05:00
-14°
06:00
-15°
07:00
-15°
08:00
-14°
09:00
-13°
10:00
-10°
11:00
-7°
12:00
-6°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -2°
    -18° -2°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -5°
    -16° -5°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -4°
    -14° -4°
    9,3 km/h
  • Cumartesi
    -4°
    -13° -4°
    7,4 km/h