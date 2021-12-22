EDİRNE BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Edirne
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
67%
Kısmen güneşli
2 °
-7°
03:00
-4°
04:00
-5°
05:00
-5°
06:00
-5°
07:00
-5°
08:00
-5°
09:00
-5°
10:00
-4°
11:00
-1°
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN EDİRNE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -7°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    -5°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -4°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    12°
    12°
    7,4 km/h