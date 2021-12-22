KARABÜK BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Karabük
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 5,6 km/h
70%
Hafif kar sağanakları
2 °
-15°
03:00
-2°
04:00
-2°
05:00
-2°
06:00
-2°
07:00
-2°
08:00
-2°
09:00
-3°
10:00
-2°
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN KARABÜK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -15°
    5,6 km/h
  • Perşembe
    -12°
    3,7 km/h
  • Cuma
    -9°
    3,7 km/h
  • Cumartesi
    -9°
    3,7 km/h