GAZİANTEP BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Gaziantep
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 13 km/h
70%
Güneşli
7 °
-3°
03:00
-2°
04:00
-2°
05:00
-2°
06:00
-3°
07:00
-4°
08:00
-2°
09:00
-2°
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN GAZİANTEP HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -3°
    13 km/h
  • Perşembe
    -2°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -4°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -3°
    5,6 km/h