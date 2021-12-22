ARTVİN BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Artvin
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 5,6 km/h
59%
Hafif kar sağanakları
3 °
-6°
02:00
03:00
04:00
05:00
-1°
06:00
-1°
07:00
-2°
08:00
-1°
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ARTVİN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -6°
    5,6 km/h
  • Perşembe
    -10°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -10°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -11°
    7,4 km/h