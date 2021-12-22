TEKİRDAĞ BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Tekirdağ
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
70%
Çok bulutlu
5 °
03:00
04:00
05:00
-1°
06:00
-1°
07:00
-1°
08:00
-1°
09:00
-1°
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN TEKİRDAĞ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    7,4 km/h
  • Perşembe
    7,4 km/h
  • Cuma
    11°
    11°
    14,8 km/h