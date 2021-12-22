ISPARTA BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Isparta
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 5,6 km/h
73%
Çoğunlukla güneşli
0 °
-11°
03:00
-6°
04:00
-7°
05:00
-7°
06:00
-7°
07:00
-8°
08:00
-8°
09:00
-8°
10:00
-6°
11:00
-4°
12:00
-2°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ISPARTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -11°
    5,6 km/h
  • Perşembe
    -7°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -5°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -3°
    5,6 km/h