YALOVA BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Yalova
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
74%
Çok bulutlu ve hafif kar sağanaklı
6 °
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN YALOVA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    7,4 km/h
  • Perşembe
    9,3 km/h
  • Cuma
    11°
    11°
    13 km/h
  • Cumartesi
    12°
    12°
    13 km/h