İSTANBUL BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

İstanbul
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
88%
Çok bulutlu
5 °
03:00
04:00
-1°
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    7,4 km/h
  • Perşembe
    9,3 km/h
  • Cuma
    11°
    11°
    18,5 km/h
  • Cumartesi
    12°
    12°
    16,7 km/h