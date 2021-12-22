BARTıN BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Bartın
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
48%
Aralıklı bulutlar
3 °
-9°
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BARTıN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -9°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -6°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -3°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -3°
    7,4 km/h