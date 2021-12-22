ANTALYA BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Antalya
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 14,8 km/h
65%
Güneşli
10 °
-3° 10°
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
-1°
07:00
-1°
08:00
-1°
09:00
-1°
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ANTALYA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    10°
    -3° 10°
    14,8 km/h
  • Perşembe
    11°
    -1° 11°
    9,3 km/h
  • Cuma
    12°
    -2° 12°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    12°
    12°
    7,4 km/h