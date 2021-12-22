MANİSA BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Manisa
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
78%
Güneşli
6 °
-3°
03:00
-3°
04:00
-3°
05:00
-3°
06:00
-3°
07:00
-4°
08:00
-3°
09:00
-3°
10:00
-1°
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN MANİSA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -3°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    7,4 km/h
  • Cuma
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    11°
    11°
    7,4 km/h