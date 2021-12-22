ELAZıĞ BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Elazığ
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 20,4 km/h
59%
Güneşli
1 °
-8°
03:00
-4°
04:00
-4°
05:00
-4°
06:00
-4°
07:00
-5°
08:00
-4°
09:00
-4°
10:00
-2°
11:00
-1°
12:00
-1°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ELAZıĞ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -8°
    20,4 km/h
  • Perşembe
    -1°
    -8° -1°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -2°
    -11° -2°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -1°
    -9° -1°
    7,4 km/h