AĞRı BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Ağrı
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 5,6 km/h
51%
Hafif kar sağanakları
1 °
-20°
02:00
-6°
03:00
-8°
04:00
-9°
05:00
-10°
06:00
-12°
07:00
-13°
08:00
-12°
09:00
-12°
10:00
-10°
11:00
-8°
12:00
-8°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN AĞRı HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -20°
    5,6 km/h
  • Perşembe
    -10°
    -18° -10°
    1,9 km/h
  • Cuma
    -10°
    -22° -10°
    3,7 km/h
  • Cumartesi
    -9°
    -25° -9°
    3,7 km/h