ESKİŞEHİR BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Eskişehir
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
91%
Çoğunlukla güneşli
-2 °
-12° -2°
03:00
-6°
04:00
-6°
05:00
-7°
06:00
-6°
07:00
-6°
08:00
-6°
09:00
-6°
10:00
-4°
11:00
-3°
12:00
-2°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ESKİŞEHİR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -2°
    -12° -2°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    -2°
    -10° -2°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -5°
    9,3 km/h
  • Cumartesi
    -3°
    9,3 km/h