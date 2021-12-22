NİĞDE BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Niğde
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 5,6 km/h
33%
Aralıklı bulutlar
0 °
-13°
03:00
-4°
04:00
-5°
05:00
-6°
06:00
-6°
07:00
-7°
08:00
-6°
09:00
-6°
10:00
-5°
11:00
-3°
12:00
-2°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN NİĞDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -13°
    5,6 km/h
  • Perşembe
    -11°
    3,7 km/h
  • Cuma
    -10°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -8°
    5,6 km/h