ŞANLıURFA BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Şanlıurfa
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 16,7 km/h
82%
Güneşli
8 °
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ŞANLıURFA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    16,7 km/h
  • Perşembe
    5,6 km/h
  • Cuma
    -2°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -1°
    9,3 km/h