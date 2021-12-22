IĞDıR BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Iğdır
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
71%
Yağmur ve kar
6 °
-11°
03:00
-1°
04:00
05:00
-1°
06:00
-2°
07:00
-3°
08:00
-2°
09:00
-1°
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN IĞDıR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -11°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    -11°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -13°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -13°
    5,6 km/h