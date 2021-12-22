KıRıKKALE BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Kırıkkale
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
57%
Kısmen güneşli
1 °
-13°
03:00
-6°
04:00
-6°
05:00
-6°
06:00
-6°
07:00
-6°
08:00
-6°
09:00
-5°
10:00
-4°
11:00
-2°
12:00
-1°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN KıRıKKALE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -13°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    -10°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -8°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -4°
    7,4 km/h