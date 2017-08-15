TSK´nın gücüne güç katacak ‘Tulpar‘ geliyor

Yerli imkanlarla tasarlanan Tulpar, muharebe sahasında yeni nesil tanklara etkin destek verebilen, meskun mahal görevleri de dahil her türlü görev için mürettebata ve taşıdığı personele sınıfının en üstün balistik ve mayın korumasına haiz, indirilmiş manga personeline üstün ateş desteği sağlayabilen, en sert iklim koşullarında ve ağır arazi şarlarında üstün hareket kabiliyeti sunan, meskun mahal ve barış gücü operasyonları da dahil farklı görevlere uygun çok amaçlı bir araç platformu olarak tasarlandı.