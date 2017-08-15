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Video paylaşımından kimlik tespiti yapılabilecek
UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Vatansever'in geliştirdiği proje sayesinde, sahte isimlerle yapılan video paylaşımlarından gerçek kimliklerin tespiti mümkün olabilecek
TEKNOLOJİ
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Putin tehlikeye dikkat çekti! 'Onu en iyi kullanan dünyaya hükmeder'
Vladimir Putin, Rusya halkının içinde bir ‘nükleer reaktör’ olduğunu, bunun ülkenin sürekli gelişmesi ve ileriye gitmesini sağladığını söyledi.
TEKNOLOJİ
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İHA tehdidine karşı milli çözüm 'İHTAR'
Giderek yaygınlaşan ve terör örgütleri tarafından da kullanılan İnsansız Hava Araçlarına karşı kamu kurum ve kuruluşları ASELSAN İHTAR ile korunacak.
TEKNOLOJİ
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Güneş tutulmasına saatler kaldı
ABD'li bilim insanları, 21 Ağustos'ta gerçekleşecek tam Güneş tutulmasının, Güneş'in koronası hakkındaki sırları açığa çıkarmak adına eşsiz nitelikte bilimsel araştırma fırsatı sunacağını belirtti.
TEKNOLOJİ
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İkinci el cep telefonu fiyatı sıfırıyla yarışıyor
MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, "Resmi bir mağazadan ikinci el telefon almayı düşündüğünüz zaman fiyatlar, sıfır telefonun yüzde 20-30 aşağısında oluyor ama merdiven altı yerlerde vergisiz olduğu için daha ucuza satılıyor" dedi.
TEKNOLOJİ
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Roketsan'dan müthiş proje! Dünyada ilk olacak
Roketsan’ın Horizon 2020 programı kapsamında ülkemize önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. Buzlanmaya ve Aşınmaya Dayanıklı Malzeme projeyi sonuçlandırmak üzere.
TEKNOLOJİ
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WhatsApp'a 'Twitter özelliği' geliyor
İlk önce Twitter ile daha sonra ise Instagram ve Facebook ile hayatımıza giren "mavi tik" şimdi de WhatstApp'ta karşımıza çıkacak.
TEKNOLOJİ
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Adobe, Flash desteğini sonlandırıyor
Adobe önümüzdeki 3 yıl içinde bütün uygulamalardan Flash uzantılarını kaldıracağını açıkladı.
TEKNOLOJİ
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Microsoft grafik programı Paint'i kaldırıyor
İlk sürümü 1985'te kullanıma sunulan Microsoft Paint'in, Windows 10'a sonbaharda yapılacak güncellemede kaldırılması planlanıyor
TEKNOLOJİ