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Sosyal medyada 'yemleme' ile şifre hırsızlığı uyarısı
Sosyal medyada 'yemleme' ile şifre hırsızlığı uyarısı
Broadcom’dan Qualcomm’a 130 milyar dolar!
Broadcom’dan Qualcomm’a 130 milyar dolar!
Yeni uydular için imzalar atılıyor
Yeni uydular için imzalar atılıyor
Türkiye fiyatları belli oldu
Türkiye fiyatları belli oldu
Türkiye'ye geliş tarihleri belli oldu
Türkiye'ye geliş tarihleri belli oldu
Türkiye'ye Kötü Tavşan virüsü ile siber atak
Türkiye'ye Kötü Tavşan virüsü ile siber atak
Türk mühendislerden dünyada bir ilk!
Türk mühendislerden dünyada bir ilk!
Çin dünyanın ilk kuantum şifreleme sistemini kurdu
Çin dünyanın ilk kuantum şifreleme sistemini kurdu
iPhone 8`in tanıtılacağı tarih belli oldu
iPhone 8`in tanıtılacağı tarih belli oldu
Yahoo'nun tüm kullanıcılara ait 3 milyar hesabı çalındı
Yahoo'nun tüm kullanıcılara ait 3 milyar hesabı çalındı İnternet şirketi Yahoo, 3 milyar olan tüm kullanıcı hesaplarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini duyurdu.
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
İstanbul-New York arası 24 dakikaya iniyor
İstanbul-New York arası 24 dakikaya iniyor
Uzaydaki büyük keşifte Türk imzası
Uzaydaki büyük keşifte Türk imzası
Sinop'ta dünyayı sarsan keşif...
Sinop'ta dünyayı sarsan keşif...
Uzmanlar öldürebilen robotların yasaklanmasını istiyor
Uzmanlar öldürebilen robotların yasaklanmasını istiyor
Milli astronot için ilk adım
Milli astronot için ilk adım
Facebook'tan ilginç karar! Kaldırılıyor
Facebook'tan ilginç karar! Kaldırılıyor
Snapchat'in 14 Kasım'da kapatılacağı iddia edildi
Snapchat'in 14 Kasım'da kapatılacağı iddia edildi
WhatApp 3 ayda iki kez çökünce...
WhatApp 3 ayda iki kez çökünce... WhatsApp'ın 3 ay içinde iki kez çökmesi üzerine Facebook soruşturma başlatma kararı aldı. <
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı
WhatsApp'ta beklenen özellik geldi!
WhatsApp'ta beklenen özellik geldi!
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WhatsApp'tan bir özellik daha! Bugünden itibaren...
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