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ÖSYM bu işlemlere para almayacak
ÖSYM bu işlemlere para almayacak
Etiyopya'da Türkçe eğitimi başlıyor
Etiyopya'da Türkçe eğitimi başlıyor
YÖK: Akademisyenler için 'mecburi hizmet' söz konusu değil
YÖK: Akademisyenler için 'mecburi hizmet' söz konusu değil
2015 YDS sınav sonuçları açıklandı- TIKLA ÖĞREN
2015 YDS sınav sonuçları açıklandı- TIKLA ÖĞREN
ALES başvuruları yarın sona eriyor
ALES başvuruları yarın sona eriyor
MEB'den okul servislerine 15 dakika kuralı getirildi
MEB'den okul servislerine 15 dakika kuralı getirildi
Geleneksel Kış etkinlikleri yapıldı
Geleneksel Kış etkinlikleri yapıldı
'Hiçbir öğrenciye ödev verilmesini istemiyoruz'
'Hiçbir öğrenciye ödev verilmesini istemiyoruz'
Öğretmenler dikkat! Başvurular yarın bitiyor
Öğretmenler dikkat! Başvurular yarın bitiyor
ÖSYM 4 dilde ilk kez yapılacak e-Sınav tarihlerini belirledi
ÖSYM 4 dilde ilk kez yapılacak e-Sınav tarihlerini belirledi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından ilk kez gerçekleştirilecek Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızca Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) tarihleri açıklandı.
Polis Akademisi bahar dönemi için öğrenci alacak
Polis Akademisi bahar dönemi için öğrenci alacak
TUS ve STS sonuçları açıklandı
TUS ve STS sonuçları açıklandı
4 dilde daha e-Sınav müjdesi
4 dilde daha e-Sınav müjdesi
KYK'dan müjde! Süre uzatıldı...
KYK'dan müjde! Süre uzatıldı...
Uluslararası sınavlarda yine birincilik
Uluslararası sınavlarda yine birincilik
'Türkiye’nin her yerinde aynı şekilde yapılmış okullarla karşılaşırsınız'
'Türkiye’nin her yerinde aynı şekilde yapılmış okullarla karşılaşırsınız'
4 üniversiteye 4 yeni fakülte
4 üniversiteye 4 yeni fakülte
Okula göndermeyen babasının öğretmeni oldu!
Okula göndermeyen babasının öğretmeni oldu!
ÖSYM'den engelli adaylara müjde
ÖSYM'den engelli adaylara müjde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylarımıza yönelik halen 14 ilde yürüttüğümüz sınav merkezi uygulamamızı 2018'den itibaren yaygınlaştırmayı ve yıl sonu itibarıyla tüm illerimizde sunmayı hedefliyoruz" dedi.<
YÖK'ten Kılıçdaroğlu'nun yalanına jet cevap
YÖK'ten Kılıçdaroğlu'nun yalanına jet cevap
ÖSYM son 10 yılın tüm sınavlarını incelemeye aldı
ÖSYM son 10 yılın tüm sınavlarını incelemeye aldı
800 bin öğrenci servise binmeyecek 200 milyon TL cepte kalacak
800 bin öğrenci servise binmeyecek 200 milyon TL cepte kalacak

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