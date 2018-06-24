ÖSYM'den engelli adaylara müjde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylarımıza yönelik halen 14 ilde yürüttüğümüz sınav merkezi uygulamamızı 2018'den itibaren yaygınlaştırmayı ve yıl sonu itibarıyla tüm illerimizde sunmayı hedefliyoruz" dedi.<