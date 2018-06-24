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Üniversiteye giriş sınavının tarihi kesinleşti
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 23-24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.
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ÖSYM Başkanı açıkladı: 15 dakika kuralı kalktı, sınav ücretleri düşürüldü
Geçtiğimiz yıl çok sayıda öğrencinin mağdur olmasına yol açan 15 dakika kuralı ve sınav ücretleri hakkında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'den çok önemli bir açıklama geldi.
EĞİTİM
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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav sistemi yarın açıklanıyor
Üniversiteye giriş sınavı değişti. YÖK başkanı Yekta Saraç üniversiteye giriş sistemine ilişkin detayları yarın açıklıyor.
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Üniversite sınavında LYS-YGS ayrımı kalkıyor
YÖK Başkanı Saraç, akademik yıl açılış töreninde üniversiteye giriş sınavının değişeceğini açıklamıştı. İlk adım atıldı. Uygulama bu sene başlıyor. Yeni sistemde LYS, YGS ayrımı kalkıyor. Baraj puanı devam edecek. Sınavlar bir hafta sonunda tamamlanacak.
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Üniversiteye giriş sınavıyla ilgili flaş açıklama
YÖK Başkan Yekta Saraç üniversite giriş sisteminin değiştirileceğini söyledi. Saraç, sınavın bir hafta sonu başlayıp bitirileceğini belirtti.
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Açıköğretim okulları için '22 Eylül' uyarısı
Açıköğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceğini bildirildi.
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Özel okul teşvik sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı resmi kılavuza göre özel okul teşvik sonuçları açıklandı!
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TEOG'da ilk 'açık uçlu' soruların örnekleri ve dağılımı belli oldu
29-30 Kasım 2017'de yapılacak 8. sınıf 1. dönem merkezi ortak sınavlardaki açık uçlu soruların dağılımı ve soru örnekleri belirlendi.
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Bakan Yılmaz: Okul saatlerine valiler karar verecek
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Okulların ders başlangıç saatleri için valilere yetki verildi. Şehrin koşullarına göre valiler karar verecek
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