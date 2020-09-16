Ünlü işadamına sevgilisinden babalık davası! 'Erkek çocuk istedi, nüfusuna almıyor'

İzmir’de 2000 yılından itibaren Sevtap Şensarı (44) ile yaşayan tekstilci işadamı H.S.T. (61) iddiaya göre ısrarla erkek çocuğunun olmasını istedi. Kadın, 2015’te Türkiye’de evli olmayanlara tüp bebek tedavisi uygulanmaması nedeniyle H.S.T.’ye ait spermle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti.

OĞLU OLSUN DİYE...



Çocukların erkek olması için embriyo seçimi yapıldı, tedaviye başlandı. Hamile kalan Şensarı’nın 2 oğlu oldu. Sevgilisine resmi nikah kıymayan işadamının, çocukları kütüğüne alacağı sözünü de tutmadığı öne sürüldü. Çocukları nüfusuna almasını isteyince H.S.T.’den şiddet gören kadın, babalık ve nafaka davası ile birlikte 500 bin TL’lik tazminat davası açtı.

MAHKEME: BENZİYORLAR



Mahkeme, DNA testi için örnek vermeyen H.S.T. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Çocukların şüpheliye benzerliğini yeterli gören hakim, DNA testinin sonucunu beklemeden işadamının her bir çocuk için 2 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.

NİŞANTAŞI’NDAN VİYANA’YA İŞÇİ GİTTİ!



Sevtap Şensarı, ikizleri 18 aylıkken H.S.T. tarafından feci şekilde dövüldüğünü ve evi terk ettiğini belirterek şöyle konuştu: “2012’de bu yana yurtdışına çıkmamasına rağmen dava açıldığında ikametgahını işçi olduğunu söyleyerek Nişantaşı’ndan Viyana’ya aldırdı.”