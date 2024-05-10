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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 21:26

Vatandaşa can suyu: Faizsiz kredi imkanı! Anında onaylı 25.000 TL...

Son dakika faizsiz kredi fırsatları birçok vatandaş tarafından takip ediliyor. Çünkü acil nakit ihtiyacı olanlara özellikle faizsiz krediler can suyu gibi geliyor. Öte yandan bankalar mayıs ayı güncellemeleri gerçekleştirdi. Nakit avans ve kredi tutarları belli oldu. Detaylar haberimizde…

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