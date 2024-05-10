Vatandaşa can suyu: Faizsiz kredi imkanı! Anında onaylı 25.000 TL...

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Nakit ihtiyacı olan birçok vatandaş, son dakika faizsiz kredi duyurularını kontrol ediyor. Zira zaman zaman bankalar çeşitli kampanyalarla faizsiz kredi imkanı sunuyor. Ayrıca duyurulan faizsiz krediler, vatandaşlara can suyu gibi geliyor.

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ANINDA ONAYLI 25.000 TL FAİZSİZ KREDİ Bankalar mayıs ayı güncellemelerini gerçekleştirdi. Nakit ihtiyacı olanlar için bankaların nakit avans ve kredi tutarları belli oldu. Faizsiz kredi sunan bankalardan bazıları; Enpara, QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası ve Denizbank olarak ön plana çıktı.

Ayrıca Türkiye İş Bankası, anında onaylı 25.000 TL taksitli nakit avans fırsatını açıkladı.



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Denizbank, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Akbank ve Enpara yüzde 0 faiz oranı ile çeşitli tutarlarda kredi imkanı sunuyor. Ayrıca söz konusu tutarlar ve vadeler haberin devamında yer alıyor.

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ENPARA Yeni müşterilere masrafsız ihtiyaç kredisi. Yüzde 0 faiz oranı ile 4 ay vade. Tutar: 15.000 TL.

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AKBANK Yeni müşterilere taksitli avans. Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade. Tutar: 20.000 TL.

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QNB FİNANSBANK Yeni müşterilere ihtiyaç kredisi. Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade. Tutar: 10.000 TL. Yeni müşterilere taksitli nakit avans. Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade. Tutar: 20.000 TL.

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GARANTİ BBVA Yeni müşterilere masrafsız ihtiyaç kredisi. Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade. Tutar: 20.000 TL.

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DENİZBANK Yeni müşterilere kredi. Yüzde 0 faiz oranı ile 6 ay vade. Tutar: 10.000 TL. Yeni müşterilere taksitli nakit avans. Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade. Tutar: 15.000 TL.

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TÜRKİYE İŞ BANKASI Yeni müşterilere taksitli nakit avans. Yüzde 0 faiz oranı ile 3 ay vade. Tutar: 25.000 TL.

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Not: Yukarıdaki tutarlar ve vadeler, 10 Mayıs 2024 tarihinde duyuruldu. Güncel tutarlar ve vadeler farklılık gösterebilir. Bunun yanı sıra kredi notuna istinaden başvuru olumlu veya olumsuz sonuçlanabilir.