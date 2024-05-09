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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe 16:29

Kutsal yolculuk başladı! İlk hac kafilesi Harem Otogarı'ndan uğurlandı

2024 yılının İstanbul'daki ilk hac kafilesi, Üsküdar Harem otogarından yakınları tarafından dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Üsküdar Harem'de düzenlenen 'Surre Alaylarından Günümüze, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerife' programıyla hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı.

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