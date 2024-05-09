Kutsal yolculuk başladı! İlk hac kafilesi Harem Otogarı'ndan uğurlandı

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Hacı adaylarını uğurlama törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ömrümüzde yaşadığımız en büyük heyecanlardan birisini şu an hep birlikte yaşıyoruz. Hacca gitmek, Kabe'ye, Ravza'ya yüz sürmek, orada secde etmek, tavaf yapmak, hele ki Arafat'ta vakfeye durmak, orada günahlarımızdan af dilemek. Bir mümin için hayatının en önemli anlarından birisidir. İşte sizler bu güzel ibadeti yapmak için, hac ibadetini yapmak için bugün yola çıkıyorsunuz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Buradan yola çıktığınız andan itibaren, kalbinizde, gönlünüzde Allah aşkı daha da artacak. Rasulullah(sallallâhu aleyhi ve sellem) aşkı daha da artacak. Kabe-i Muazzama aşkı, Ravza aşkı, Arafat'a bir an önce varayım, vakfeye durayım, tövbe istiğfar edeyim, ibadetlerimden daha çok lezzet alayım, işte bütün bunların niyetiyle bugün yola çıkıyorsunuz. İnşallah döndükten sonra ömrünüzün sonuna kadar o heyecanla İslam'ı yaşamaya devam edeceksiniz" diye konuştu.