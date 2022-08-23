Canlı Yayın

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Rusya ve Ukrayna ile görüşüp sonuç alabilen tek lider neden Erdoğan?
Rusya ve Ukrayna ile görüşüp sonuç alabilen tek lider neden Erdoğan?

Rusya ve Ukrayna ile görüşüp sonuç alabilen tek lider neden Erdoğan?

Erdoğan'ın BM'deki mesajları neden önemli?
Erdoğan'ın BM'deki mesajları neden önemli?

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Central Park'ta Erdoğan'a yoğun ilginin sebebi neydi?
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Millet ittifakı ortak aday çıkarabilecek mi?
Millet ittifakı ortak aday çıkarabilecek mi?

Millet ittifakı ortak aday çıkarabilecek mi?

Sosyal konut projesinden kimler faydalanabilecek?
Sosyal konut projesinden kimler faydalanabilecek?

Sosyal konut projesinden kimler faydalanabilecek?

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Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
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