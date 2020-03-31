Bakan Kurum'dan çok sert 'Riva Deresi' açıklaması
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İki minik kuzu yaylaya gidiyor
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10 Nisan'dan sonra yasağın olmadığı ilk hafta sonu
Libya Başbakanı Serrac zafer kutlamalarını uçaktan seyretti
Libya Başbakanı Serrac zafer kutlamalarını uçaktan seyretti
AKŞAM STORY
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Maurizio Cattelan’a Diyarbakırlı Ressam Gökhan Aslan “Dünyanın Kazığı” Eseriyle Meydan Okudu
Maurizio Cattelan’a Diyarbakırlı Ressam Gökhan Aslan “Dünyanın Kazığı” Eseriyle Meydan Okudu
Akşam Story, gündem haberlerinin arasında gözünüzden kaçan ilginç konu ve videolarla yeniden karşınızda!
Finlandiya'da Sanna Marin 'Dünyanın En Genç Başbakanı' Oldu
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YouTube'un Geleneksel Rewind Videosunda Enes Batur Sürprizi
YouTube'un Geleneksel Rewind Videosunda Enes Batur Sürprizi
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İngiliz Sunucu Jeremy Clarkson'dan Greta Thunberg'e: “Kapa Çeneni ve Okula Dön”
İngiliz Sunucu Jeremy Clarkson'dan Greta Thunberg'e: “Kapa Çeneni ve Okula Dön”
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Dünyaca Ünlü Oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na Hayran Kaldı
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Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü #AkşamStory
Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü #AkşamStory
Akşam Story, gündem haberlerinin arasında gözünüzden kaçan ilginç konu ve videolarla yeniden karşınızda!
3 Aralık Dünya Engelliler Günü #AkşamStory
3 Aralık Dünya Engelliler Günü #AkşamStory
Akşam Story, gündem haberlerinin arasında gözünüzden kaçan ilginç konu ve videolarla yeniden karşınızda!
Ahmet Talha Erdem'den Tarihi Şampiyonluk #AkşamStory
Ahmet Talha Erdem'den Tarihi Şampiyonluk #AkşamStory
Akşam Story, gündem haberlerinin arasında gözünüzden kaçan ilginç konu ve videolarla yeniden karşınızda!
Tesla Cybertruck Trafiğe Çıktı #AkşamStory
Tesla Cybertruck Trafiğe Çıktı #AkşamStory
Akşam Story, gündem haberlerinin arasında gözünüzden kaçan ilginç konu ve videolarla yeniden karşınızda!
Merkel Kürsüye Çıkarken Yere Düştü #AkşamStory
Merkel Kürsüye Çıkarken Yere Düştü #AkşamStory
Akşam Story, gündem haberlerinin arasında gözünüzden kaçan ilginç konu ve videolarla yeniden karşınızda!
KIRMIZI MİKROFON
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Vatandaşa Sorduk: Yerli Otomobil Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Vatandaşa Sorduk: Yerli Otomobil Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Türkiye’nin 60 yıldır hayalini kurduğu yerli otomobil, dün Gebze’de yapılan bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya tanıtıldı. Kırmızı Mikrofon ekibi vatandaşa sordu: Yerli otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte cevap..
2019 Yılından Ne Umdunuz, Ne Buldunuz? #KırmızıMikrofon
2019 Yılından Ne Umdunuz, Ne Buldunuz? #KırmızıMikrofon
Kırmızı Mikrofon ekibi vatandaşa sordu: Yeni yıldan ne umdunuz, ne buldunuz? İşte birbirinden eğlenceli cevaplar...
Vatandaşa Sorduk: Türk Dizilerini Nasıl Buluyorsunuz?
Vatandaşa Sorduk: Türk Dizilerini Nasıl Buluyorsunuz?
Kırmızı Mikrofon ekibi vatandaşa sordu: Türk dizilerini nasıl buluyorsunuz? Yeni dizi Mucize Doktor hakkında ne düşünüyorsunuz. İşte cevaplar...
Türkiye En Çok Hangi Kuruma Güveniyor? #KırmızıMikrofon
Türkiye En Çok Hangi Kuruma Güveniyor? #KırmızıMikrofon
Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de en güvenilir kurum Meteoroloji seçildi. Kırmızı Mikrofon ekibi de vatandaşa sordu: Meteorolojiye siz de güveniyor musunuz? İşte birbirinden eğlenceli cevaplar...
Vatandaşa Sorduk: İncirlik Üssü Kapatılsın Mı? #KırmızıMikrofon
Vatandaşa Sorduk: İncirlik Üssü Kapatılsın Mı? #KırmızıMikrofon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen ATV-A Haber ortak yayınında dün akşam gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, 'Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılmas..
Kanal İstanbul Yapılmalı Mı? #KırmızıMikrofon
Kanal İstanbul Yapılmalı Mı? #KırmızıMikrofon
Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin müjdesini vererek, 'En yakın zamanda ihalesini yaparak projeye başlayacağız' dedi. Peki, vatandaş Kanal İstanbul hakkında ne düşünüyor? Kırmızı Mikrofon ekibi Kanal İstanbul'u İstanbullulara sordu...
Şeyma Subaşı'nın Namaz Açıklamasına Vatandaştan Tepki: 'Sürekli Reklam Peşinde!'
Şeyma Subaşı'nın Namaz Açıklamasına Vatandaştan Tepki: 'Sürekli Reklam Peşinde!'
Kırmızı Mikrofon ekibi, Şeyma Subaşı'nın 'Hamileliğimin son iki haftasında oturarak namaz kılıyordum. Namaz kılarak doğuma falan gittim. Sonra maalesef hayat şartları, bulunduğumuz durum, sosyal medya derken namaz kılamıyor oldum ve böyle devam etti...
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde Vatandaşa Kadın Cinayetlerini Sorduk
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde Vatandaşa Kadın Cinayetlerini Sorduk
Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü... Kırmızı Mikrofon ekibi vatandaşa sordu: Kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte cevaplar...
Can Yaman'a Vatandaştan Tepki! #KırmızıMikrofon
Can Yaman'a Vatandaştan Tepki! #KırmızıMikrofon
İspanya'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sallayan Can Yaman'a vatandaştan tepki geldi!
17 Yaşındaki Bir Gence Öğüdünüz Ne Olur? #KırmızıMikrofon
17 Yaşındaki Bir Gence Öğüdünüz Ne Olur? #KırmızıMikrofon
Kırmızı Mikrofon ekibi vatandaşa sordu:17 yaşındaki bir gence öğüdünüz ne olur?
MOR PAPATYA
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Nefis Kazandibi tarifi
Nefis Kazandibi tarifi
Malzemesi az yapımı kısa süren bir tatlı arıyorsanız kazandibi tatlısı tam size göre. İşte hem hafif hem de servisi kolay olan kazandibi tatlısı tarifi ve malzemeleri…
Lezzetli sütlaç tarifi
Lezzetli sütlaç tarifi
Lezzetli sütlaç tarifiTürk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan sütlaç küçük büyük hemen hemen herkesin sevdiği bir tatlı. Sütlü tatlılar arasında popüler olan sütlaç hafifliği ile de tercih ediliyor. Yapımı kolay olmayan sütlacın kıvamı tuttur..
Pratik kadayıflı muhallebi
Pratik kadayıflı muhallebi
Yemekten sonra hafif bir tatlı arıyorsanız kadayıflı muhallebi tam size göre. Kadayıflı muhallebinin malzemeleri de hemen hemen her mutfakta bulunuyor. İşte akşam çayınızın yanına yakışacak kadayıflı muhallebinin yapılışı…
Bağışıklığı güçlendirmenin yolları
Bağışıklığı güçlendirmenin yolları
Koronavirüsle mücadele edilen günlerde bağışıklığı güçlendirmek büyük bir öneme sahip. Özellikle kronik hastalığı olanlar için uyarıda bulunan uzmanlar, beslenmeden uyumaya kadar bağışıklığı güçlendirmenin yollarını anlattı.
Çamaşır suyu kullanırken yapılan 10 hata
Çamaşır suyu kullanırken yapılan 10 hata
Şu an dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan temizlik malzemesi çamaşır suyu. Peki, çamaşır suyunun nasıl ve ne miktarda kullanılması gerektiğini biliyor muyuz? İşte çamaşır suyu kullanırken yapılan basit hatalar…
Mis kokulu elmalı kurabiye tarifi
Mis kokulu elmalı kurabiye tarifi
Elmalı kurabiye veya elmalı turta tarifleri merak ediliyor. Cumartesi gününüzü şenlendirecek evde mis gibi elma kokusuyla havanızı değiştirecek elmalı kurabiye, çayınızın yanına çok yakışacak. İşte basit malzemelerle yapabileceğiniz elmalı kurabiye t..
Nefis şekerpare tarifi
Nefis şekerpare tarifi
Akşam yemeği yanına şekerpare tarifleri araştırılıyor. Türk mutfağının sevilen tatlıları arasında yer alan şerbetli tatlı şekerpareyi evde yaparak ailenizi mutlu edebilirsiniz. İşte akşam yemeğinizin yanına yakışan pratik şekerparenin yapılışı ve mal..
Solunum yollarına şifalı bitki: Kekik
Solunum yollarına şifalı bitki: Kekik
Solunum yollarına iyi gelen kekik, hem kokusuyla hem lezzetiyle şifa oluyor. Koronavirüs salgını mücadelesinde öksürüğe ve solunum yollarına iyi gelen kekiğin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle bu süreçte kronik hastalığı olan vatandaşlar kekiğin..
Koronavirüs travmasına dur demenin yolları
Koronavirüs travmasına dur demenin yolları
Virüs korkusunu nasıl yenerim? Koronavirüsün psikolojiye etkisi nedir? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünyada büyük bir korku ve paniğe sebep olan koronavirüsün, travma oluşturmaması için uzmanlar uyarıda bulundu. Psikiyatrist Sü..
Nefis Zencefilli tarçınlı kurabiye tarifi
Nefis Zencefilli tarçınlı kurabiye tarifi
Nefis Zencefilli tarçınlı kurabiye nasıl yapılır?
AKŞAM BASKISI
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Ceyhun Bozkurt Akşam Baskısı’na Konuştu: 'Bölge, Çatışmalara Gebe Olabilir'
Ceyhun Bozkurt Akşam Baskısı’na Konuştu: 'Bölge, Çatışmalara Gebe Olabilir'
Gazeteci-yazar Ceyhun Bozkurt, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıkları değerlendirdi. Bozkurt, 'Küresel güçlerin Libya’daki mücadeleleri bugün de yarın da bitmeyecek. Bölge kolay bir coğrafya ..
Nuh Albayrak Akşam Baskısı’na Konuştu: ABD-İran Gerginliğinin Arka Planında Ne Var?
Nuh Albayrak Akşam Baskısı’na Konuştu: ABD-İran Gerginliğinin Arka Planında Ne Var?
Star.com.tr Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıkları değerlendirdi. Türkiye ve Libya’nın yaptığı mutabakat sürecinin Kaddafi döneminde başladığına dikkat çeken Alb..
Halime Kökçe Akşam Baskısı’na Konuştu: Kanal İstanbul Tartışmalarının Perde Arkasında Ne Var?
Halime Kökçe Akşam Baskısı’na Konuştu: Kanal İstanbul Tartışmalarının Perde Arkasında Ne Var?
Gazeteci yazar Halime Kökçe, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Kanal İstanbul tartışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kökçe, “Dünya bir ülke olsaydı, İstanbul başkenti olurdu diyoruz, İstanbul önemli bir kavşak ve biricik ..
Ersoy Dede Akşam Baskısı’na Konuştu: Fayton Tartışmasının Arka Planında Ne Var?
Ersoy Dede Akşam Baskısı’na Konuştu: Fayton Tartışmasının Arka Planında Ne Var?
Gazeteci-yazar Ersoy Dede, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Sinan Aygün-Mansur Yavaş arasındaki rüşvet iddialarını, Türkiye gündeminde geniş yer bulan fayton tartışmalarını ve İmamoğlu’nun seçim öncesi verdiği vaatlerle ilgili çarpıcı..
Metin Külünk’ten Akşam Baskısı’na Özel Açıklama: CHP Kanal İstanbul’a Neden Karşı Çıkıyor?
Metin Külünk’ten Akşam Baskısı’na Özel Açıklama: CHP Kanal İstanbul’a Neden Karşı Çıkıyor?
AK Parti’nin kurucularından Metin Külünk, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Kanal İstanbul üzerindeki tartışmaları, Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’ni ve 2019 yılına damga vuran siyasi gelişmeleri değerlendirdi.
Akşam Baskısı'nın İlk Konuğu: Hikmet Genç | Şehir Üniversitesi Tartışmaları | Libya Mutabakatı
Akşam Baskısı'nın İlk Konuğu: Hikmet Genç | Şehir Üniversitesi Tartışmaları | Libya Mutabakatı
Gazeteci-yazar Hikmet Genç, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Şehir Üniversitesi üzerindeki tartışmaları, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat sürecini ve bölgedeki etkilerini değerlendirdi.
GÖKÇE ANLATIYOR
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Atiye'yi Yorumladık #GökçeAnlatıyor
Atiye'yi Yorumladık #GökçeAnlatıyor
Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye'deki performansıyla büyüledi. Zeynep Bastık, sözü müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Uslanmıyor Bu' şarkısıyla Youtube trendlerde! Netflix'in 2. orijinal Türk dizisi 'Atiye' izleyiciden tam not aldı. Hepsi ve daha fazlası G..
2019’da Neler Oldu? | Türkiye’nin Otomobili Tanıtıldı
2019’da Neler Oldu? | Türkiye’nin Otomobili Tanıtıldı
2019’un sonuna geldik. 2020 yılına girmeye sayılı günler kaldı. Bakalım geçtiğimiz sene Türkiye’de, dünyada müzik, teknoloji, bilim, magazin alanlarında neler yaşandı? Cevap Gökçe Anlatıyor’da...
Mersinli Cihangir'in (Namıdiğer J.F. Kennedy) Hayat Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! #GökçeAnl
Mersinli Cihangir'in (Namıdiğer J.F. Kennedy) Hayat Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! #GökçeAnlatıyor
Son dönemde popüler olan “Okuttum bro”yu Ece Seçkin ile öğrendik. Fatih Bulut’u geçtiğimiz günlerde “Çok sevdim yalan oldu” şarkısı ile tanımıştık. Şimdi “15 kişiye saldırdım” şarkısı ile yine tik-tokların vazgeçilmezi. Hepsi Gökçe Anlatıyor'da...
Can Yaman'ın Hangi Fakülteyi Bitirdiğini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
Can Yaman'ın Hangi Fakülteyi Bitirdiğini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
Can Yaman İspanya'da katıldığı bir TV programında yaptığı espri sebebiyle geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Ece Seçkin'den rap şarkısı... PAL-V dünyanın ilk uçan arabasını yaptı. Hepsi Gökçe Anlatıyor'da...
Sagopa Kajmer'in Yeni Şarkısı 'Toz Taneleri' Twitter'da Gündem Oldu
Sagopa Kajmer'in Yeni Şarkısı 'Toz Taneleri' Twitter'da Gündem Oldu
Efsane Cuma çılgınlığında neler yaşandı? Elon Musk'ın Cybertruck'ı neden gündemden düşmüyor? Usta oyuncu Haluk Bilginer Emmy'nin sahibi... Sagopa Kajmer'in yeni şarkısı Toz Taneleri Twitter'da gündem oldu. Hepsi Gökçe Anlatıyor'da!
Youtube'da Bilinen Youtuber İçeriklerinden Önce Neler Vardı? #GökçeAnlatıyor
Youtube'da Bilinen Youtuber İçeriklerinden Önce Neler Vardı? #GökçeAnlatıyor
Youtube'da eskiden hangi tarz videolar vardı? Youtuber'lardan önce Youtube nasıl bir platformdu? Hepsi ve daha fazlası Gökçe Anlatıyor'da...
Exatlon Youtubers'ın Sürpriz Yarışmacısı Kim? #GökçeAnlatıyor
Exatlon Youtubers'ın Sürpriz Yarışmacısı Kim? #GökçeAnlatıyor
TikTok uygulaması bir ülkeden daha darbe yedi! Exatlon Youtuber'ın sürpriz yarışmacısı kim? Hepsi ve daha fazlası Gökçe Anlatıyor'da...
Instagram Hangi Özelliğini Kaldırıyor? #GökçeAnlatıyor
Instagram Hangi Özelliğini Kaldırıyor? #GökçeAnlatıyor
Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı çalıntı mı? Instagram, insan akıl ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen hangi özelliğini kaldırıyor? 'Sen Anlat Karadeniz' final yapıyor... Hepsi ve daha fazlası Gökçe Anlatıyor'da...
Enes Batur'un Yeni Arabası Şaşkına Çevirdi #GökçeAnlatıyor
Enes Batur'un Yeni Arabası Şaşkına Çevirdi #GökçeAnlatıyor
Geçtiğimiz hafta Twitter'da TT olan #TürkiyeKazandı hashtagiyle hangi tweetler atıldı? Youtube trendlerde bu hafta hangi videolar var? Enes Batur'un yeni arabası hangi özelliğiyle dikkat çekti? Çok Güzel Hareketler Bunlar, rap dünyasını nasıl ele ald..
Barış Pınarı Harekatı'nın Yalan ve Gerçekleri
Barış Pınarı Harekatı'nın Yalan ve Gerçekleri
Barış Pınarı Harekatı'ndan görüntüler gibi sosyal medyada dolaşan, yabancı basının bile servis ettiği fotoğrafların gerçek hikayesi ne? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnür Aybet, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'ndaki haklı mücadelesini profesyonel bi..
Bİ KONUŞALIM
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Oyuncu Mert Turak: 'Senaryoyu Okuyana Kadar, Mucize 2'ye Ne Gerek Var Diyordum'
Oyuncu Mert Turak: 'Senaryoyu Okuyana Kadar, Mucize 2'ye Ne Gerek Var Diyordum'
Milyonlarca insanı sinema salonlarına çeken 'Mucize Aşk: 2' filminin başrol oyuncusu Mert Turak, Enes Özdemir'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Afrika’nın ‘Türk Annesi’: Yeşim Meço Davutoğlu
Afrika’nın ‘Türk Annesi’: Yeşim Meço Davutoğlu
Türkiye’nin gücünü ve şefkat elinin her yerde olduğunu bulunduğu yerde hissettirmeyi başaran Darüsselam Büyükelçimiz Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu ile Afrika macerasını ve ülkede gerçekleştirdiği yardımlar hakkında konuştuk.
Remix Adam: 'Sosyal Medyada Özgün Olmayan Başarıya Ulaşamaz'
Remix Adam: 'Sosyal Medyada Özgün Olmayan Başarıya Ulaşamaz'
Sosyal medyanın sevilen içerik sayfası Remix Adam 'Enes Özdemir'le Bi Konuşalım' programına konuk oldu. Remix Adam profilinin sahibi Yunus Emre Geyer, özgün olmayanların başarıya ulaşamayacağını söyledi.
Furkan Erdoğan: Şarkılara İzlenme Oranlarına Göre Yorum Yapılması Doğru Değil
Furkan Erdoğan: Şarkılara İzlenme Oranlarına Göre Yorum Yapılması Doğru Değil
Enes Özdemir'le Bi Konuşalım'ın bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Furkan Erdoğan oldu. Son dönemde çıkardığı 'Hançer' şarkısıyla adından söz ettiren Furkan Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Barbaros Dikmen En Komik Anılarını Anlattı
Barbaros Dikmen En Komik Anılarını Anlattı
Sosyal medya fenomeni, oyuncu Barbaros Dikmen ‘Enes Özdemir’le Bi Konuşalım’ın konuğu oldu. Sosyal medya ve son sinema filmi ‘Cin-Si Bozuk’ ile ilgili konuşan Dikmen, “Filmimiz çok komedi gelenler gülmekten ağlayacak” dedi.
Aydilge'den Çok konuşulacak Yorum! Bu Canavarı Popçular Yarattı
Aydilge'den Çok konuşulacak Yorum! Bu Canavarı Popçular Yarattı
Türk pop müziğinin güçlü sesi Aydilge, ‘Enes Özdemir’le Bi Konuşalım’ programına konuk oldu. Aydilge, dijital medya, projeleri ve özel hayatına dair birçok soruya cevap verdi. Aydilge, son zamanlarda sahte izlenme oranlarına ‘Bu canavarı popçular yar..
Gökçe Kırgız: İlk fenomen benim
Gökçe Kırgız: İlk fenomen benim
Son günlerde 'Padişah' şarkısıyla adından söz ettiren Gökçe Kırgız, Akşam TV'den 'Enes Özdemir'le Bi Konuşalım'a konuştu. Kırgız, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yusuf Can Sarıyel: Fenomenler Konuşmayı Bilmiyor Çünkü Okumuyor
Yusuf Can Sarıyel: Fenomenler Konuşmayı Bilmiyor Çünkü Okumuyor
‘Enes Özdemir’le Bi Konuşalım’ın bu haftaki konuğu Instagram Fenomeni Yusuf Can Sarıyel oldu. Sarıyel, “Birçoğu konuşamıyor çünkü okumuyor.” diyerek fenomenlerin kendini geliştirmesi gerektiğini söyledi.
Sinan Özen'den Müzik Dünyasını Sarsacak İddia: Bu İşte Hile Var!
Sinan Özen'den Müzik Dünyasını Sarsacak İddia: Bu İşte Hile Var!
Doksanlı yıllarda pop müziğinin önemli isimlerinden Sinan Özen Enes Özdemir'le Bi Konuşalım programının konuğu oldu. Sessizliğini yeni şarkısı 'Ben Yanıyorum' ile bozan Özen, kariyeri ve kendisi hakkında merak edilen sorularımıza içtenlikle yanıt ver..
Fenomen Aytuğ Ergen Anlattı! Nasıl Fenomen Olunur?
Fenomen Aytuğ Ergen Anlattı! Nasıl Fenomen Olunur?
ARABA PAZARI
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Peugeot 2008 Sürüş İzlenimi
Peugeot 2008 Sürüş İzlenimi
Otomobil dünyası elektrikli SUV modellerine dönüşmeye başladı. Fransız otomobil üreticisi Peugeot'un SUV kapsamında Türkiye'ye getirdiği 2008'i kullanma imkanı bulmuşken, markanın elektrikli modellerle ilgili planlarını Peugeot Genel Müdürü İbrahim A..
Türkiye'nin Otomobilinin Yol Haritası ve Küçük Bir Hediye
Türkiye'nin Otomobilinin Yol Haritası ve Küçük Bir Hediye
Türkiye’nin otomobili, 27 Aralık 2019’da Gebze’de düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Biz de 2020 yılının ilk videosunda Türkiye’nin otomobilinin yol haritası hakkında bilgiler vermek ve küçük bir hediyeyi size iletmek istiyoruz.
Türkiye'nin Otomobili Gün Yüzüne Çıktı! | #ArabaPazarı Farkıyla Yerli Otomobilin Özellikleri
Türkiye'nin Otomobili Gün Yüzüne Çıktı! | #ArabaPazarı Farkıyla Yerli Otomobilin Özellikleri
Devrim'in acı hatırasından 58 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle 'devrin otomobili' ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir etkinlikle tanıtıldı. Sabah saatlerinde otomobille al..
Türkiye’nin Otomobilinden Yeni Haberler Geldi!
Türkiye’nin Otomobilinden Yeni Haberler Geldi!
Akşam Araba Pazarı, Türkiye’nin Otomobili için Gebze’ye doğru hareket etti. Bu sabah Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin Otomobilinin Bursa’da üretileceği bildirildi. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin ist..
2020’de Otomobil Dünyasını Neler Bekliyor?
2020’de Otomobil Dünyasını Neler Bekliyor?
2019 yılında otomobil dünyası bir taraftan elektrikli modelleri konuşurken, bir taraftan global pazarda daralmaya çözümler aramaya çalıştı. Dünya iklim değişikliği insanları sıfır emisyonlu modellere iterken, dizel otomobiller için özellikle Avrupa’d..
Ford Ecosport ile Sürüş İzlenimleri
Ford Ecosport ile Sürüş İzlenimleri
Tüm dünyada SUV modellerinin öne çıktığı günler yaşıyoruz. Türkiye’de bu duruma parallel olarak gerileyen sedan pazarı SUV modellerine yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu noktada tasarımından bugüne takip ettiğimiz Ford’un SUV segmentine ulaşmak ..
İstanbul’un En İyi Açık Oto Pazarı Hangisi?
İstanbul’un En İyi Açık Oto Pazarı Hangisi?
İkinci el satışlarının altın yılını yaşadığını söylemeye gerek yok. Türkiye’de 2019’da her bir satılan sıfır otomobile karşılık 16 adet ikinci el satışı gerçekleşti. Bu araçların bazıları iki defa satış görse de 500 bin sıfır satıldığı yerde en az 6 ..
Otomobil Devleri İşçi Kıyımına Gidiyor
Otomobil Devleri İşçi Kıyımına Gidiyor
Yeni otomobillerin tamamına yakınını elektrikli olması üreticilerin fabrikalarını yenilemesini ve istihdamın daralmasını gündeme getirdi. Volkswagen’in 7.000 işçi çıkarmasının beklediği dönemde, Audi’nin 9.500, Mercedes’in 10.000 işçi ile yollarını a..
Elektrikli Otomobil İle Taşlar Yerinden Oynayacak
Elektrikli Otomobil İle Taşlar Yerinden Oynayacak
Geçtiğimiz haftalarda 'Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği' konulu Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’na katıldık. Konferans sırasında otomotiv sektörünün gelecek vizyonu hakkında bilgi veren uzmanların açıklamalarında bu piyasada kı..
Hyundai Türkiye’ye 5 Soru Sorduk! İşte Cevaplar ve 2021'de Türkiye'de Üretilecek Yeni Model...
Hyundai Türkiye’ye 5 Soru Sorduk! İşte Cevaplar ve 2021'de Türkiye'de Üretilecek Yeni Model...
Ekim ayı ile birlikte kamu bankaları yerli üretim otomobiller için faiz indirimi yapan bir kampanyaya imza attı. Geçen yılın baz etkisiyle birlikte otomobil satışlarında önemli bir artış yaşandı. Biz de yerli otomobil kampanyasında yer alan otomobill..
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Washington Belediye Başkanından protestoculara destek
DEAŞ operasyonunda Irak'ın Kerkük kentinde 3 terör mensubu yakalandı
DEAŞ operasyonunda Irak'ın Kerkük kentinde 3 terör mensubu yakalandı