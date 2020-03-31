Bakan Kurum'dan çok sert 'Riva Deresi' açıklaması
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Vatandaşa Sorduk: Yerli Otomobil Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Türkiye’nin 60 yıldır hayalini kurduğu yerli otomobil, dün Gebze’de yapılan bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya tanıtıldı. Kırmızı Mikrofon ekibi vatandaşa sordu: Yerli otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte cevap..
Vatandaşa Sorduk: İncirlik Üssü Kapatılsın Mı? #KırmızıMikrofon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen ATV-A Haber ortak yayınında dün akşam gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, 'Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılmas..
Şeyma Subaşı'nın Namaz Açıklamasına Vatandaştan Tepki: 'Sürekli Reklam Peşinde!'
Kırmızı Mikrofon ekibi, Şeyma Subaşı'nın 'Hamileliğimin son iki haftasında oturarak namaz kılıyordum. Namaz kılarak doğuma falan gittim. Sonra maalesef hayat şartları, bulunduğumuz durum, sosyal medya derken namaz kılamıyor oldum ve böyle devam etti...
Ceyhun Bozkurt Akşam Baskısı’na Konuştu: 'Bölge, Çatışmalara Gebe Olabilir'
Gazeteci-yazar Ceyhun Bozkurt, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıkları değerlendirdi. Bozkurt, 'Küresel güçlerin Libya’daki mücadeleleri bugün de yarın da bitmeyecek. Bölge kolay bir coğrafya ..
Nuh Albayrak Akşam Baskısı’na Konuştu: ABD-İran Gerginliğinin Arka Planında Ne Var?
Star.com.tr Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıkları değerlendirdi. Türkiye ve Libya’nın yaptığı mutabakat sürecinin Kaddafi döneminde başladığına dikkat çeken Alb..
Halime Kökçe Akşam Baskısı’na Konuştu: Kanal İstanbul Tartışmalarının Perde Arkasında Ne Var?
Gazeteci yazar Halime Kökçe, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Kanal İstanbul tartışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kökçe, “Dünya bir ülke olsaydı, İstanbul başkenti olurdu diyoruz, İstanbul önemli bir kavşak ve biricik ..
Ersoy Dede Akşam Baskısı’na Konuştu: Fayton Tartışmasının Arka Planında Ne Var?
Gazeteci-yazar Ersoy Dede, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Sinan Aygün-Mansur Yavaş arasındaki rüşvet iddialarını, Türkiye gündeminde geniş yer bulan fayton tartışmalarını ve İmamoğlu’nun seçim öncesi verdiği vaatlerle ilgili çarpıcı..
Metin Külünk’ten Akşam Baskısı’na Özel Açıklama: CHP Kanal İstanbul’a Neden Karşı Çıkıyor?
AK Parti’nin kurucularından Metin Külünk, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Kanal İstanbul üzerindeki tartışmaları, Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’ni ve 2019 yılına damga vuran siyasi gelişmeleri değerlendirdi.
Akşam Baskısı'nın İlk Konuğu: Hikmet Genç | Şehir Üniversitesi Tartışmaları | Libya Mutabakatı
Gazeteci-yazar Hikmet Genç, Akşam TV’de yayınlanan Akşam Baskısı programında Şehir Üniversitesi üzerindeki tartışmaları, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat sürecini ve bölgedeki etkilerini değerlendirdi.
Mersinli Cihangir'in (Namıdiğer J.F. Kennedy) Hayat Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! #GökçeAnlatıyor
Son dönemde popüler olan “Okuttum bro”yu Ece Seçkin ile öğrendik. Fatih Bulut’u geçtiğimiz günlerde “Çok sevdim yalan oldu” şarkısı ile tanımıştık. Şimdi “15 kişiye saldırdım” şarkısı ile yine tik-tokların vazgeçilmezi. Hepsi Gökçe Anlatıyor'da...
Enes Batur'un Yeni Arabası Şaşkına Çevirdi #GökçeAnlatıyor
Geçtiğimiz hafta Twitter'da TT olan #TürkiyeKazandı hashtagiyle hangi tweetler atıldı? Youtube trendlerde bu hafta hangi videolar var? Enes Batur'un yeni arabası hangi özelliğiyle dikkat çekti? Çok Güzel Hareketler Bunlar, rap dünyasını nasıl ele ald..
Aydilge'den Çok konuşulacak Yorum! Bu Canavarı Popçular Yarattı
Türk pop müziğinin güçlü sesi Aydilge, ‘Enes Özdemir’le Bi Konuşalım’ programına konuk oldu. Aydilge, dijital medya, projeleri ve özel hayatına dair birçok soruya cevap verdi. Aydilge, son zamanlarda sahte izlenme oranlarına ‘Bu canavarı popçular yar..
Sinan Özen'den Müzik Dünyasını Sarsacak İddia: Bu İşte Hile Var!
Doksanlı yıllarda pop müziğinin önemli isimlerinden Sinan Özen Enes Özdemir'le Bi Konuşalım programının konuğu oldu. Sessizliğini yeni şarkısı 'Ben Yanıyorum' ile bozan Özen, kariyeri ve kendisi hakkında merak edilen sorularımıza içtenlikle yanıt ver..
Türkiye'nin Otomobili Gün Yüzüne Çıktı! | #ArabaPazarı Farkıyla Yerli Otomobilin Özellikleri
Devrim'in acı hatırasından 58 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle 'devrin otomobili' ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir etkinlikle tanıtıldı. Sabah saatlerinde otomobille al..
Elektrikli Otomobil İle Taşlar Yerinden Oynayacak
Geçtiğimiz haftalarda 'Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği' konulu Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı’na katıldık. Konferans sırasında otomotiv sektörünün gelecek vizyonu hakkında bilgi veren uzmanların açıklamalarında bu piyasada kı..
Hyundai Türkiye’ye 5 Soru Sorduk! İşte Cevaplar ve 2021'de Türkiye'de Üretilecek Yeni Model...
Ekim ayı ile birlikte kamu bankaları yerli üretim otomobiller için faiz indirimi yapan bir kampanyaya imza attı. Geçen yılın baz etkisiyle birlikte otomobil satışlarında önemli bir artış yaşandı. Biz de yerli otomobil kampanyasında yer alan otomobill..
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