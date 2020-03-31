İstanbul’un En İyi Açık Oto Pazarı Hangisi?

İkinci el satışlarının altın yılını yaşadığını söylemeye gerek yok. Türkiye’de 2019’da her bir satılan sıfır otomobile karşılık 16 adet ikinci el satışı gerçekleşti. Bu araçların bazıları iki defa satış görse de 500 bin sıfır satıldığı yerde en az 6 ..